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ЗСУ відбили спроби штурму противником населених пунктів у Луганській області, - Генштаб

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Київ, Середа 20 квітня 2022 18:56
ЗСУ відбили спроби штурму противником населених пунктів у Луганській області, - Генштаб Фото: українські військові відбили спроби штурму Рубіжного та Новотошківського (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Збройні сили України відбили спроби противника взяти штурмом населені пункти в Луганській області. Зокрема ворогові не вдалося закріпитися на околицях Рубіжного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ВСУ.

"Ворог намагався закріпитися в Західній і північно-західній частинах Рубіжного. Зазнав невдачі", - йдеться у зведенні.

У Генштабі додали, що противник намагався штурмувати позиції ЗСУ в напрямку селища Новотошківське. Атаки ворога успіху не мали.

Діюча на Донбаському напрямку батальйонна тактична група противника зі складу 150-ї мотострілецької дивізії втратила боєздатність і була виведена в район переформування.

Нагадавши, з початку війни в Україні російські війська втратили майже 21 тисячу осіб, сотні одиниць бронетехніки та літальних апаратів.

Відзначити, противник не припиняє спроб встановити контроль над Донбасом.

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