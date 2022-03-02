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Війська РФ вдарили ракетою по Чернігову. Постраждала будівля райлікарні

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 2 березня російські війська вдарили крилатою ракетою по Чернігову. Внаслідок чого постраждала будівля районної лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Чернігів".

Як інформує видання, посилаючись на дані ОК "Північ", крилата ракета таки не потрапила в будівлю лікарні, але внаслідок вибуху з неї повилітали вікна.

Які ще будівлі постраждали від обстрілу - наразі не відомо.

Нагадаємо, в Чернігові жителів закликали залишатися вдома або в укриттях. Покидати місто заборонено, адже виїзди з нього заміновано.

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ЧернігівВійна Росії проти України