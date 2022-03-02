Войска РФ ударили ракетой по Чернигову. Пострадало здание райбольницы

Как информирует издание, ссылаясь на данные ОК "Север", крылатая ракета не попала в здание больницы, но в результате взрыва из нее повылетали окна.

Какие еще здания пострадали от обстрела, пока не известно.

Напомним, в Чернигове жителей призвали оставаться дома или в укрытиях. Покидать город запрещено, ведь выезды из него заминированы.

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