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Войска РФ ударили ракетой по Чернигову. Пострадало здание райбольницы

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 2 марта российские войска ударили крылатой ракетой по Чернигову. В результате чего пострадало здание районной больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне. Чернігів".

Как информирует издание, ссылаясь на данные ОК "Север", крылатая ракета не попала в здание больницы, но в результате взрыва из нее повылетали окна.

Какие еще здания пострадали от обстрела, пока не известно.

Напомним, в Чернигове жителей призвали оставаться дома или в укрытиях. Покидать город запрещено, ведь выезды из него заминированы.

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ЧерниговВойна России против Украины