Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Костянтинівці: люди опинилися під завалами (відео)

Російські окупаційні війська вночі 6 серпня завдали ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Костянтинівці. Один з під'їздів будинку зруйнований, під завалами опинилися люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Росіяни завдали удару по п'ятиповерхівці - обрушився один під'їзд. Рятувальникам вдалося дістати з нього 7 осіб: 2 дістали з-під завалів і ще 5 спустили із заблокованих квартир", - розповів він.

За попередньою інформацією, загиблих внаслідок обстрілів немає. Більшість мешканців під'їзду своєчасно евакуювалися-інакше наслідки могли бути значно страшнішими, зазначив Кириленко.