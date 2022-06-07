Війська РФ вдарили по Дніпропетровській області "Ураганами": чоловіка поранено, зруйновано будинки
Зеленодольськ (Фото: wikimedia.org)
Російські військові обстріляли населені пункти Криворізького району. Вночі ворог вдарив з "Ураганів" по Зеленодольській громаді. Так, у Великій Костромці 46-річний чоловік отримав поранення. Він знаходиться в лікарні. Також у селі від обстрілів пошкоджено будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Нагадаємо, що екс-начальник прес-служби Генштабу полковник ЗСУ Владислав Селезньов прокоментував ймовірність захоплення Дніпра. За його словами, Що взяти місто в оточення і вже тим більше захопити його у противника них ніяких шансів і можливостей немає.
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