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У росіян немає жодних шансів взяти Дніпро, - експерт

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Дніпро, Четвер 02 червня 2022 11:57
У росіян немає жодних шансів взяти Дніпро, - експерт Фото: Дніпро (wallpapers-fenix.eu)
Автор: Уляна Безпалько

Іноді в мережі з'являються версії, що росіяни готують наступ на Дніпро. Але місто зараз настільки укріплене і позиції Росії знаходяться настільки далеко (у сотнях кілометрів), що взяти його неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар екс-начальника прес-служби Генштабу, полковника ЗСУ Владислава Селезньова.

"Ріки Дніпро та Самара роблять місто неприступною фортецею" - каже експерт.

На його думку, навіть якщо противник підійде на відстань 90 кілометрів до Дніпра, він може застосовувати реактивну артилерію, але взяти місто в оточення і тим більше захопити його "у них жодних шансів і можливостей немає".

Детальніше про чи існує ризик повторного нападу РФ на північ України, чи є реальною загроза захоплення Донбасу і як далеко Росія може зайти на півдні - у матеріалі РБК-Україна.

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