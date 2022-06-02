У росіян немає жодних шансів взяти Дніпро, - експерт

Іноді в мережі з'являються версії, що росіяни готують наступ на Дніпро. Але місто зараз настільки укріплене і позиції Росії знаходяться настільки далеко (у сотнях кілометрів), що взяти його неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар екс-начальника прес-служби Генштабу, полковника ЗСУ Владислава Селезньова.

"Ріки Дніпро та Самара роблять місто неприступною фортецею" - каже експерт. На його думку, навіть якщо противник підійде на відстань 90 кілометрів до Дніпра, він може застосовувати реактивну артилерію, але взяти місто в оточення і тим більше захопити його "у них жодних шансів і можливостей немає".