ru ua
Вт, 26 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти в Маріуполі змушують чоловіків працювати за їжу, - радник мера

Новость на русском →
Маріуполь, Вівторок 26 квітня 2022 12:35
Окупанти в Маріуполі змушують чоловіків працювати за їжу, - радник мера Фото: окупанти в Маріуполі змушують чоловіків працювати за їжу (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Гуманітарна ситуація в Маріуполі залишається тяжкою. Окупанти змушують чоловіків працювати за їжу, а саме: розбирати завали та облаштовувати братські могили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Гуманітарна обстановка залишається важкою. Попри відкриту "баню" та безліч пропаганди про наявність їжі та води, їжі катастрофічно не вистачає. Більш того, окупанти перейшли до ганебної практики забезпечення їжею чоловіків виключно в разі залученості до робіт. Тому, чоловіки вимушені приймати участь у розборі завалів, облаштування братських могил буквально аби не вмерти з голоду. Без перевищень", - написав Андрющенко.

Він зазначив, медична допомога теж недоступна.

"Окупанти анонсували відкриття першої "лікарні" в приміщенні стоматологічного центру "Апполонія" в Лівобережному районі. Що, мабуть, найбільш каже про справжню підготовленість окупантів, їх дбання за цивільними і реальний стан інших лікарень міста", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що супутники виявили під Маріуполем третю братську могилу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Війна Росії проти України
DAILY
Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні