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Війська РФ зруйнували міст у Сумській області через страх можливого контрнаступу ЗСУ, - глава ОВА

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Сумська область, Понеділок 16 травня 2022 04:59
Війська РФ зруйнували міст у Сумській області через страх можливого контрнаступу ЗСУ, - глава ОВА Фото: зруйнований російським ракетним ударом міст у Сумській області (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Володимир Костирін

Російські війська ракетними ударами 15 травня зруйнували міст у Шосткинському районі Сумської області, намагаючись таким чином ускладнити можливі контрнаступні дії ЗСУ. Ця переправа через річку Клевень веде в бік РФ.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає РБК-Україна, посилаючись на його слова в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Чиновник зазначив, що в області під ворожий ракетний обстріл з літаків минулої ночі потрапило приміщення сільськогосподарських підприємств, де знаходилися ангари для техніки, а також міст через Клевень у Шосткинському районі.

"Вночі були випущені дві ракети, які потрапили в міст через річку Клевень, це Шосткинський район. Зруйновано повністю міст. І, як ми розуміємо, цей міст веде саме у бік Росії. Очевидно, вони бояться того, що може бути наступ з території України вже в Росію. Тому що вони зміцнюють свої позиції, активно обкопуються, минуть зі свого боку територію і будують опорні пункти. І ми бачимо, що там відбувається така серйозна оборонна робота", - розповів Живицький.

Глава ОВА наголосив, що рашисти не формують наступальне угруповання, а сконцентрувалися саме на заходах щодо зміцнення своєї оборони.

За словами Живицького, останнім часом зросла інтенсивність ворожих обстрілів Сумської області - окупанти використовують більш важке озброєння, здійснюють авіанальоти, бомбардування, обстріли території регіону.

Раніше повідомлялося, що 14 травня загарбники обстріляли Великописарівську громаду Сумської області з території РФ. Перед цим, в ніч проти 13 травня окупанти зі своєї території завдали 2 ракетних удари по Сумській області - на щастя, обійшлося без постраждалих.

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