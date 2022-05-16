Війська РФ зруйнували міст у Сумській області через страх можливого контрнаступу ЗСУ, - глава ОВА

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає РБК-Україна , посилаючись на його слова в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Чиновник зазначив, що в області під ворожий ракетний обстріл з літаків минулої ночі потрапило приміщення сільськогосподарських підприємств, де знаходилися ангари для техніки, а також міст через Клевень у Шосткинському районі.

"Вночі були випущені дві ракети, які потрапили в міст через річку Клевень, це Шосткинський район. Зруйновано повністю міст. І, як ми розуміємо, цей міст веде саме у бік Росії. Очевидно, вони бояться того, що може бути наступ з території України вже в Росію. Тому що вони зміцнюють свої позиції, активно обкопуються, минуть зі свого боку територію і будують опорні пункти. І ми бачимо, що там відбувається така серйозна оборонна робота", - розповів Живицький.

Глава ОВА наголосив, що рашисти не формують наступальне угруповання, а сконцентрувалися саме на заходах щодо зміцнення своєї оборони.

За словами Живицького, останнім часом зросла інтенсивність ворожих обстрілів Сумської області - окупанти використовують більш важке озброєння, здійснюють авіанальоти, бомбардування, обстріли території регіону.