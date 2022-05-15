Скинули з літака. Російські військові вдарили ракетами по Сумській області

Вночі в неділю, 15 травня, російські військові завдали ракетного удару по Сумській області. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Також пізно ввечері суботи, 14 травня, російські військові завдали ракетний удар по околицям села Шпилівка Сумського району.

"Близько 2 ночі ракетним ударом з літака ворог наніс значних руйнувань інфраструктурі Шосткинського району", - розповів він.

Нагадаємо, російська армія постійно обстрілює прикордонні райони Сумської області. Зокрема, в ніч на 13 травня РФ зі своєї території завдала два ракетні удари, обійшлося без постраждалих.

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