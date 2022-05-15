Скинули з літака. Російські військові вдарили ракетами по Сумській області
Вночі в неділю, 15 травня, російські військові завдали ракетного удару по Сумській області. На щастя, ніхто не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Близько 2 ночі ракетним ударом з літака ворог наніс значних руйнувань інфраструктурі Шосткинського району", - розповів він.
Також пізно ввечері суботи, 14 травня, російські військові завдали ракетний удар по околицям села Шпилівка Сумського району.
"Вороги завдали чимало руйнувань домогосподарствам", - додав Живицький.
Нагадаємо, російська армія постійно обстрілює прикордонні райони Сумської області. Зокрема, в ніч на 13 травня РФ зі своєї території завдала два ракетні удари, обійшлося без постраждалих.
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