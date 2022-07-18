Війська РФ проводять агресивні перевірки маріупольців, - радник мера

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенко .

"Прямо зараз в районі вулиці Межова Лівобережного району окупанти проводять агресивну перевірку документів і фільтраційні заходи. Повідомте близьким по можливості обходити і без необхідності не виходити на вулицю", - підкреслив Андрющенко.

Також він додав, що вчора в районі парку Гурова окупанти затримали і відвезли в невідомому напрямку 22-річну дівчину за синьо-жовті стрічки у волоссі. Рідним не вдається встановити її місцезнаходження.