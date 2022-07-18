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Войска РФ проводят агрессивные проверки мариупольцев, - советник мэра

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Мариуполь, Понедельник 18 июля 2022 16:06
Войска РФ проводят агрессивные проверки мариупольцев, - советник мэра Фото: войска РФ проводят агрессивные проверки мариупольцев (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские военные усилили проверки и фильтрацию жителей Мариуполя. Есть случаи задержания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Прямо сейчас в районе улицы Межевая Левобережного района оккупанты проводят агрессивную проверку документов и фильтрационные мероприятия. Сообщите близким по возможности обходить и без необходимости не выходить на улицу", - подчеркнул Андрющенко.

Также он добавил, что вчера в районе парка Гурова оккупанты задержали и увезли в неизвестном направлении 22-летнюю девушку за сине-желтые ленты в волосах. Родным не удается установить ее местоположение.

Напомним, ранее стало известно, что российские военные получили приказ от кремлевских кураторов провести "скрытую мобилизацию" украинцев в Мариуполе.

Также мы писали, что основная часть жителей Приморского района и не только снова осталась без водоснабжения.

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