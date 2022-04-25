Війська РФ спробували розвинути наступ на Донбасі, але зазнавши втрат відступили

Збройні сили України (ЗСУ) запобігли спробам російських окупантів розвинути наступ на Донбасі у напрямку Запорізької області. Противник зазнав втрат і відступив на свої позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Зокрема, в районах населених пунктів Коровій Яр та Рубіжне противник спробував розвинути наступ у напрямку Запоріжжя. ЗСУ відбили всі атаки. Ворог з втратами відступив на вихідні рубежі.

Відзначається, що на Донецькому і Таврійському напрямках противник посилив обстріли позицій українських військових. Під його прикриттям ворог намагався просунутися вглиб території України.

Нагадаємо, за минулий тиждень російські окупанти зуміли просунутися в напрямку Гуляй Поля Запорізької області на 10 кілометрів. Однак українські військові зуміли зупинити противника.

Відзначити, розвідка Великобританії відзначила успішні дії ЗСУ на Донбасі за минулий тиждень.

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