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Війська РФ спробували розвинути наступ на Донбасі, але зазнавши втрат відступили

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Київ, Понеділок 25 квітня 2022 19:56
Війська РФ спробували розвинути наступ на Донбасі, але зазнавши втрат відступили Фото: окупанти не змогли розвинути наступ на Донбасі (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Збройні сили України (ЗСУ) запобігли спробам російських окупантів розвинути наступ на Донбасі у напрямку Запорізької області. Противник зазнав втрат і відступив на свої позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Відзначається, що на Донецькому і Таврійському напрямках противник посилив обстріли позицій українських військових. Під його прикриттям ворог намагався просунутися вглиб території України.

Зокрема, в районах населених пунктів Коровій Яр та Рубіжне противник спробував розвинути наступ у напрямку Запоріжжя. ЗСУ відбили всі атаки. Ворог з втратами відступив на вихідні рубежі.

Нагадаємо, за минулий тиждень російські окупанти зуміли просунутися в напрямку Гуляй Поля Запорізької області на 10 кілометрів. Однак українські військові зуміли зупинити противника.

Відзначити, розвідка Великобританії відзначила успішні дії ЗСУ на Донбасі за минулий тиждень.

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