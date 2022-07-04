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Війська РФ після окупації Лисичанська сконцентруються на двох напрямках, - ISW

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Київ, Понеділок 04 липня 2022 06:27
Війська РФ після окупації Лисичанська сконцентруються на двох напрямках, - ISW
Автор: Константин Широкун

Після окупації Лисичанська російські війська, швидше за все, почнуть наступ на Сіверськ, місто в Донецькій області на шляху до Слов'янська і Краматорська, хоча замість цього можуть розвинути більш серйозні атаки на Бахмут або Слов'янськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Українські війська, ймовірно, продовжать з боями відступати до шосе Е40, яке йде зі Слов'янська через Бахмут у бік Дебальцевого. Поки неясно, чи приймуть вони рішення організувати оборону навколо Сіверська.

У Донецькій області російські війська спробували атакувати населені пункти на північ від Слов'янська, але протягом 3 липня не завоювали будь-якої нової території. При цьому, за заявою українського Генерального штабу, армія РФ використовує тут якісь інструменти для радіоелектронної боротьби. Різні джерела підтверджують, що Слов'янськ піддається масованим обстрілам з боку російських військових.

Нагадаємо, СБУ зазначає, що РФ навмисно б'є по цивільних об'єктах, підступно вбиваючи українців. Прикладом цього відомства назвало якраз сьогоднішні обстріли Краматорська і Слов'янська.

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