ru ua
Сб, 04 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти посилили угруповання в Сєвєродонецьку, в місті тривають бої

Новость на русском →
Київ, Субота 04 червня 2022 07:30
Окупанти посилили угруповання в Сєвєродонецьку, в місті тривають бої Російські окупанти в Україні (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Основні зусилля російські військові зосередили на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. За підтримки артилерії, ворог штурмує Сєвєродонецьк. За рахунок мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу, окупанти посилили своє угруповання. У місті тривають бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також війська РФ вели наступальні дії в напрямку Устинівки, але успіху не мали. На Бахмутському напрямку за підтримки артилерії ворог вів наступ, за результатами вогневого ураження від українських підрозділів відійшов.

Раніше повідомлялося, що британська розвідка також зазначила, що за 100 днів війни російська армія не досягла жодної стратегічної мети зі свого початкового плану.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Донбас Збройні сили України Сєвєродонецьк
NEWS
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні