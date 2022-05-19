Війська РФ обстріляли Луганську область: є загиблий та поранені, - Гайдай

Російська армія вкотре обстріляла Луганську область. На території Гірської громади одна людина загинула, ще троє було поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"У Гірській громаді масові руйнування житлових будинків. Вбито одну людину, ще троє отримали поранення. Люди надвір бояться виходити”, - розповів Гайдай.
Також він додав, що зараз спостерігається важка ситуація на всій території Луганської області, кожен населений пункт зазнає ворожих обстрілів.
"Війська навмисно стріляють по житловому масиву", - наголосив голова Луганської ОВА.
Нагадаємо, у четвер, 19 травня, окупанти почали хаотично розстрілювати Сєвєродонецьк із важкого озброєння. Обстріл триває і зараз.
Також ми писали, що російське командування переглянуло свої плани зосередившись на захопленні Луганської області.
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