UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ обстреляли Луганскую область: есть погибший и раненые, - Гайдай

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (facebook.com/odalug)
Автор: Иван Носальский

Российская армия в очередной раз обстреляла Луганскую область. На территории Горской громады один человек погиб, еще трое были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В Горской громаде массовые разрушения жилых домов. Убит один человек, еще трое получили ранения. Люди на улицу боятся выходить", - рассказал Гайдай.

Также он добавил, что сейчас наблюдается трудная ситуация на всей территории Луганской области, каждый населенный пункт подвергается вражеским обстрелам.

"Войска намеренно стреляют по жилому массиву", - подчеркнул глава Луганской ОВА.

Обстрелы Луганской области (t.me/serhiy_hayday)

Напомним, в четверг, 19 мая, оккупанты начали хаотично расстреливать Северодонецк из тяжелого вооружения. Обстрелы продолжаются и сейчас.

Также мы писали, что российское командование пересмотрело свои планы, сосредоточившись на захвате Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскЛуганская ОГАВойна России против Украины