Войска РФ обстреляли Луганскую область: есть погибший и раненые, - Гайдай

Российская армия в очередной раз обстреляла Луганскую область. На территории Горской громады один человек погиб, еще трое были ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"В Горской громаде массовые разрушения жилых домов. Убит один человек, еще трое получили ранения. Люди на улицу боятся выходить", - рассказал Гайдай.
Также он добавил, что сейчас наблюдается трудная ситуация на всей территории Луганской области, каждый населенный пункт подвергается вражеским обстрелам.
"Войска намеренно стреляют по жилому массиву", - подчеркнул глава Луганской ОВА.
Напомним, в четверг, 19 мая, оккупанты начали хаотично расстреливать Северодонецк из тяжелого вооружения. Обстрелы продолжаются и сейчас.
Также мы писали, что российское командование пересмотрело свои планы, сосредоточившись на захвате Луганской области.
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