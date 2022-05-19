Войска РФ обстреляли Луганскую область: есть погибший и раненые, - Гайдай

"В Горской громаде массовые разрушения жилых домов. Убит один человек, еще трое получили ранения. Люди на улицу боятся выходить", - рассказал Гайдай.

Также он добавил, что сейчас наблюдается трудная ситуация на всей территории Луганской области, каждый населенный пункт подвергается вражеским обстрелам.

"Войска намеренно стреляют по жилому массиву", - подчеркнул глава Луганской ОВА.

Обстрелы Луганской области (t.me/serhiy_hayday)