Росія вирішила зосередитися на захопленні Луганської області замість всього Донбасу

Окупанти планували з Харківської області розвивати наступ на південь - до Слов'янська та Краматорська, однак ЗСУ завдяки успішним контратакам зупинила російські війська під Ізюмом. Це змусило російське командування знову переглядати свої плани, зосередившись на захопленні Луганської області.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Битва за Харків і Донбас. Що зараз відбувається на Східному фронті".

При цьому в Донецькій області у російського агресора сильних "зрушень" за останні тижні немає. Там їм вдалося захопити південний фланг зони операції Об'єднаних сил, починаючи від Маріуполя і до Волновахи.

"Далі ми утримуємо оборону від Донецька на північ майже по тій же лінії, яка була відповідно до мінських угод. Вони просунулися тільки в районі Авдіївки на кілька кілометрів. Вся інша лінія як і раніше утримується", - заявив військовий експерт Олег Жданов.

Російським окупантам вже вдалося захопити майже 90% території Луганської області, проте інші 10% залишаються під контролем України, включаючи адмінцентр Сєвєродонецьк і ще одне поруч розташоване місто - Лисичанськ.

За словами глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупанти кидають всі сили на те, щоб захопити решту області.

"Їм вкрай необхідна хоч якась перемога. Якраз повну окупацію Луганської області вони збираються "продавати" як свою величезну "перемогу". Тобто вони розповідатимуть, що вони зробили так, як і планували - вивести "лнр" на межі всієї області. Тому вони накопичили величезну кількість військ і намагаються з різних сторін йти в наступ. Зараз ситуація дуже складна", - розповів РБК-Україна Гайдай.

Цілком ймовірно, окупаційні війська, замість величезного оточення на Донбасі, хочуть провести більш дрібне - навколо міст Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Це дозволило б їм досягти однієї зі своїх проміжних цілей і вийти на адмінкордони Луганської області.

Однак росіянам поки і цього не вдається, оскільки всі плани поламала луганська "Чорнобаївка" - район Білогорівки, де окупанти кілька разів без успіху намагалися прокладати понтонні переправи, щоб перейти на правий берег річки Сіверський Донець. Українські війська завдали противнику величезних втрат, через що військове командування РФ почали критикувати навіть проросійські блогери.

За деякими оцінками, в районі Білогорівки були повністю розгромлені до двох батальйонних тактичних груп російських військ. Разом з ними знищено п'ять понтонних переправ. Тобто агресору не вдається замкнути кільце навколо Сєвєродонецька від Білогорівки до Попасної.

"Тому що з Попасної вони не можуть прорвати нашу оборону, там ми постійно наносимо противнику вогневі ураження і він відкочується назад на свої позиції. А в Білогорівці ми не дали їм переправитися на правий берег Сіверського Дінця. Головне, що ми продовжуємо контролювати трасу Лисичанськ-Бахмут. Це основна траса по забезпеченню наших військ в районі Сєвєродонецька", - говорить Жданов.

Військовий експерт допустив, що російське командування, ймовірно, або відмовиться, або відкладе плани з оточення Сєвєродонецька.

