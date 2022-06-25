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Окупанти завдали масованого ракетного удару по Миколаєву: подробиці

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Миколаїв, Субота 25 червня 2022 10:05
Окупанти завдали масованого ракетного удару по Миколаєву: подробиці Фото: запуск російської ракети (nationalinterest.org)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 25 червня завдали масованого ракетного удару по Миколаєву. Попередньо, ракети типу "Онікс" були випущені з території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника прес-центру Сил охорони і оборони ОК "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Південь разом з усією Україною перебував під тиском повітряних тривог. Також і по Миколаєву з ранку був нанесений масований ракетний удар. Зараз масштаби руйнування і наявність постраждалих уточнюється, але ми вже знаємо, що атакована портова інфраструктура, житлові райони і зони відпочинку мирних городян", - заявила вона.

Також Гуменюк уточнила, що за попередньою інформацією, ракети типу "Онікс" були випущені з території тимчасово окупованого Криму.

Як відомо, вранці 25 червня російські війська завдали 44 ракетних удари по двох областях України. Зокрема, під атакою опинилися Житомирська та Чернігівська області.

В результаті обстрілу в Житомирській області загинув військовий, ще один - отримав поранення. Водночас у Чернігівській області втрат не зафіксовано.

Варто відзначити, що за інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", ракетні атаки по Україні авіація Росії завдала з повітряного простору Білорусі.

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