Окупанти завдали масованого ракетного удару по Миколаєву: подробиці
Російські війська вранці 25 червня завдали масованого ракетного удару по Миколаєву. Попередньо, ракети типу "Онікс" були випущені з території тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника прес-центру Сил охорони і оборони ОК "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Південь разом з усією Україною перебував під тиском повітряних тривог. Також і по Миколаєву з ранку був нанесений масований ракетний удар. Зараз масштаби руйнування і наявність постраждалих уточнюється, але ми вже знаємо, що атакована портова інфраструктура, житлові райони і зони відпочинку мирних городян", - заявила вона.
Також Гуменюк уточнила, що за попередньою інформацією, ракети типу "Онікс" були випущені з території тимчасово окупованого Криму.
Як відомо, вранці 25 червня російські війська завдали 44 ракетних удари по двох областях України. Зокрема, під атакою опинилися Житомирська та Чернігівська області.
В результаті обстрілу в Житомирській області загинув військовий, ще один - отримав поранення. Водночас у Чернігівській області втрат не зафіксовано.
Варто відзначити, що за інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", ракетні атаки по Україні авіація Росії завдала з повітряного простору Білорусі.
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