Окупанти завдали масованого ракетного удару по Миколаєву: подробиці

Російські війська вранці 25 червня завдали масованого ракетного удару по Миколаєву. Попередньо, ракети типу "Онікс" були випущені з території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника прес-центру Сил охорони і оборони ОК "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Південь разом з усією Україною перебував під тиском повітряних тривог. Також і по Миколаєву з ранку був нанесений масований ракетний удар. Зараз масштаби руйнування і наявність постраждалих уточнюється, але ми вже знаємо, що атакована портова інфраструктура, житлові райони і зони відпочинку мирних городян", - заявила вона. Також Гуменюк уточнила, що за попередньою інформацією, ракети типу "Онікс" були випущені з території тимчасово окупованого Криму.