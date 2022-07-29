RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війська РФ завдали удару по адмінбудівлі в Чернігівській області: є пошкодження

Фото: війська РФ завдали удару по адмінбудівлі в Чернігівській області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 29 липня окупаційні війська Росії завдали артилерійського удару по адміністративній будівлі в Семенівській громаді Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Оперативного командування "Північ".

В результаті обстрілу пошкоджено фасад будівлі і вирвані віконні рами.

При цьому інформації про постраждалих поки немає.

Раніше ми писали, окупанти 29 липня обстріляли спальний район Миколаєва. В результаті атаки ворога загинули щонайменше 4 людини, отримали поранення - 7.

Крім того, в п'ятницю вранці ворожі війська завдали мінометного удару по прикордонню Сумської області. Обстріл припав по Хотинській громаді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніЧерниговская областьРосійська Федерація