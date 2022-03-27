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У Сумській області змінили час комендантської години

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Сумська область, Неділя 27 березня 2022 13:39
У Сумській області змінили час комендантської години Фото: Звільнений Тростянець (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Антон Федорців

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заявив про зміну комендантського часу на території регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис у Telegram-каналі очільника області.

"Згідно з розпорядженням голови Сумської обласної військової адміністрації відтепер перебувати на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток, а також руху транспортних засобів заборонено з 20:00 до 5:00", – йдеться в повідомленні.

Ніч у Сумській області вперше з початку війни минула спокійно. Напередодні українські війська звільнили від окупантів Тростянець і здобули чимало трофеїв – озброєння, техніку та боєприпаси.

До слова, в окупованих містах Херсонщини відбулися мітинги проти російських загарбників.

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