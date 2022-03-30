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У Сумській області росіяни влаштували провокацію на кордоні: підірвали БТР на пункті пропуску

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Суми, Середа 30 березня 2022 01:37
У Сумській області росіяни влаштували провокацію на кордоні: підірвали БТР на пункті пропуску Фото: росіяни влаштували провокацію на прикордонному пункті пропуску (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Сумській області російські окупанти влаштували провокацію на кордоні. Військові РФ підірвали свій БТР і нібито в помсту спалили український прикордонний пункт пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

"Сьогодні (29 березня - ред.) відбулася провокація в пункті пропуску Рудівка Сумської області", - сказав у відеозверненні Живицький.

За його словами, в пункті пропуску росіяни поставили свій БТР, а потім підірвали його, звинувативши в цьому українську сторону. Глава ОВА додав, що це була заздалегідь спланована провокація, спрямована на формування картинки для росЗМІ.

Нібито українці "знищили" російський БТР і в помсту військові РФ спалили прикордонний пункт пропуску на кордоні з Росією.

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