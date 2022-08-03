Експерт пояснив, за яких умов окупанти можуть піти в наступ на Харків
Російські окупаційні війська на сьогодні фізично не можуть зайняти Харків. Однак якщо росіянам вдасться прорвати оборону Донбасу, то вони спробують провести операцію на харківському напрямку.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.
Експерт розповів, що на території Росії біля Харківської області зараз стоїть в резерві 144 дивізія, яку можуть задіяти для захоплення або блокади Харкова.
"Якщо уявити, що на півдні, на Донбасі піде прорив, по Ізюмському напрямку піде прорив на південь, а потім на захід у бік Харкова, то хтось повинен піти на зустріч ще з півночі. Саме ця дивізія може зайнятися проведенням операції на цьому напрямку. А просто взяти і піти цією дивізією зараз - це безглуздо, тому що у них там зараз немає ніяких успіхів", - сказав він.
За оцінкою експерта, у росіян навпаки може виникнути проблема на Харківському напрямку. Оскільки зараз армія РФ перекидає свої сили на південь.
"Українські війська можуть почати контрнаступальні дії на Ізюмському напрямку. А там у них все дуже хитке, українська армія може перебити логістичні комунікації на цьому напрямку", - пояснив Самусь.
Він додав, що зараз війська РФ спробують всіма силами утримати Херсон.
Нагадаємо, українські військові відбили всі спроби просування росіян на Бахмутському напрямку, а також штурмові дії в напрямку Мінеральне - Авдіївка. При цьому у окупантів спостерігається частковий успіх на напрямку Донецьк - Піски.
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