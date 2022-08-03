Експерт пояснив, за яких умов окупанти можуть піти в наступ на Харків

Російські окупаційні війська на сьогодні фізично не можуть зайняти Харків. Однак якщо росіянам вдасться прорвати оборону Донбасу, то вони спробують провести операцію на харківському напрямку.

Експерт розповів, що на території Росії біля Харківської області зараз стоїть в резерві 144 дивізія, яку можуть задіяти для захоплення або блокади Харкова.

"Якщо уявити, що на півдні, на Донбасі піде прорив, по Ізюмському напрямку піде прорив на південь, а потім на захід у бік Харкова, то хтось повинен піти на зустріч ще з півночі. Саме ця дивізія може зайнятися проведенням операції на цьому напрямку. А просто взяти і піти цією дивізією зараз - це безглуздо, тому що у них там зараз немає ніяких успіхів", - сказав він.

За оцінкою експерта, у росіян навпаки може виникнути проблема на Харківському напрямку. Оскільки зараз армія РФ перекидає свої сили на південь.

"Українські війська можуть почати контрнаступальні дії на Ізюмському напрямку. А там у них все дуже хитке, українська армія може перебити логістичні комунікації на цьому напрямку", - пояснив Самусь.

Він додав, що зараз війська РФ спробують всіма силами утримати Херсон.