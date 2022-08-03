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Окупанти погрожують повторним наступом на Харків: в ОВА відповіли

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Харків, Середа 03 серпня 2022 11:33
Окупанти погрожують повторним наступом на Харків: в ОВА відповіли Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (2day.kh.ua/ua)
Автор: Марія Кучерявець

Останнім часом окупанти поширюють інформацію щодо можливого повторного наступу на Харків. Влада запевняє, що готова до будь-яких дій ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова під час відеозвернення.

"Наші захисники надійно тримають оборону, не дають ворогу просунутися вперед, хоч той і намагається. Навіть спроби розвідки окупантів - невдалі. Загарбники постійно зазнають втрат в живій силі та техніці. Ми щодня посилюємо фортифікаційні споруди та наші оборонні можливості. При спробі піти вперед - ворога чекає лише чергове фіаско та ще більші втрати", - зазначив Синєгубов.

Очільник області пояснив, що ворог, не маючи успіхів на фронті, лише розповсюджує фейки, але й від безсилля продовжує терор проти мирних людей.

"Маємо інформацію, що найближчими днями ворог посилить ракетні удари по місту Харкову та по районах області. Тому прошу мешканців Харківщини не нехтувати сигналами тривоги, без крайньої потреби не знаходитися на вулиці, а під час тривоги перебувати в укриттях", - закликав Синєгубов.

Нагадаємо, нещодавно в Міноборони зробили заяву на тлі повідомлень аналітиків щодо загрози Харкову та перекидання окупантами сил на південь нашої країни.

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