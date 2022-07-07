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Евакуація з Миколаєва. Кім пояснив, кому варто залишитися у місті

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Миколаїв, Четвер 07 липня 2022 14:57
Евакуація з Миколаєва. Кім пояснив, кому варто залишитися у місті Фото: очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі Миколаєва, які мають роботу і підтримують економіку, можуть залишатися у місті. Іншим варто евакуюватися у більш безпечні регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма в ефірі "5 каналу".

За його словами, із міста постійно курсують евакуаційні автобуси. Частина людей залишає Миколаїв, але є мешканці, які вже повертаються.

"Моя думка така - якщо людина має роботу і вона може допомагати своєю роботою, в тому числі своїми податками, ЗСУ, то треба працювати і знаходитися тут. Якщо роботи немає і є можливість перебувати в іншому місці, де безпечніше, то, зрозуміло, краще виїхати", - сказав Кім.

Нагадаємо, що Миколаїв майже щодня страждає від російських обстрілів. Окупанти б'ють по місту артилерією та ракетами.

Зокрема, сьогодні у Миколаєві пролунали вибухи, сигналу повітряної тривоги не було.

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Миколаїв евакуація
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