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Окупанти обстріляли евакуаційну колону у Василівці

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Запоріжжя, Вівторок 30 серпня 2022 17:31
Окупанти обстріляли евакуаційну колону у Василівці Фото: окупанти обстріляли евакуаційну колону у Василівці (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові обстріляли евакуаційну колону автомобілів в "сірій зоні". Людям довелося ховатись під машинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

"Вчора був доволі сумний факт, коли рашисти навмисно випустили велику кількість автівок з Василівки і в "сірій зоні" обстріляли колону з нашими цивільними мешканцями на відстані 50-100 метрів. Люди вимушені були вибігати з машин, ховатися під ними", - розповів він.

За даними мера, на щастя постраждалих немає, але рашисти роблять все, щоб люди не хотіли виїздити з окупованої території, щоб "там використовувати їх як заручників".

Федоров додав, що Василівка Запорізької області є наразі "єдиною артерією" через яку люди їдуть на не окуповану територію.

Як повідомлялось, у Запорізькій області евакуаційна колона потрапила під обстріл.

Нагадаємо, раніше окупанти на блокпосту в Запорізькій області обстріляли авто з цивільними.

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