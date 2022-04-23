Окупанти обстріляли місто в Запорізькій області. Звинуватили в цьому ЗСУ

У центрі міста Василівка Запорізької області у житловий будинок влучила ракета системи "Ураган". Постраждалих немає, але будинок зазнав руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Запорізьку ОВА .

Сьогодні близько 15:30 окупанти обстріляли житловий будинок у центрі міста Василівка в Запорізькій області.

Зазначається, що обстріл був здійснений з боку села Бурчак, яке тимчасово перебуває під окупацією, а тому ЗСУ ніяк не могли здійснити обстріл.

Як відомо, ракета не розірвалась.

Запорізька ОВА застерігає, що пропагандистські ЗМІ ворога планують зробити черговий інформаційний вкид зі звинуваченням в обстрілі саме ЗСУ.