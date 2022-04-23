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Окупанти обстріляли місто в Запорізькій області. Звинуватили в цьому ЗСУ

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Україна, Василівка, Субота 23 квітня 2022 18:25
Окупанти обстріляли місто в Запорізькій області. Звинуватили в цьому ЗСУ Фото: м. Василівка Запорізької області обстріляли ракетою системи "Ураган" (военТВ)
Автор: RBC.UA

У центрі міста Василівка Запорізької області у житловий будинок влучила ракета системи "Ураган". Постраждалих немає, але будинок зазнав руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Запорізьку ОВА.

Сьогодні близько 15:30 окупанти обстріляли житловий будинок у центрі міста Василівка в Запорізькій області.

Зазначається, що обстріл був здійснений з боку села Бурчак, яке тимчасово перебуває під окупацією, а тому ЗСУ ніяк не могли здійснити обстріл.

Як відомо, ракета не розірвалась.

Запорізька ОВА застерігає, що пропагандистські ЗМІ ворога планують зробити черговий інформаційний вкид зі звинуваченням в обстрілі саме ЗСУ.

Нагадаємо, що російські окупанти вдалися до ракетного обстрілу по Одесі. Наразі відомо про п'ятьох загиблих, є багато постраждалих.

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