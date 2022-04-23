Окупанти обстріляли місто в Запорізькій області. Звинуватили в цьому ЗСУ
У центрі міста Василівка Запорізької області у житловий будинок влучила ракета системи "Ураган". Постраждалих немає, але будинок зазнав руйнувань.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Запорізьку ОВА.
Сьогодні близько 15:30 окупанти обстріляли житловий будинок у центрі міста Василівка в Запорізькій області.
Зазначається, що обстріл був здійснений з боку села Бурчак, яке тимчасово перебуває під окупацією, а тому ЗСУ ніяк не могли здійснити обстріл.
Як відомо, ракета не розірвалась.
Запорізька ОВА застерігає, що пропагандистські ЗМІ ворога планують зробити черговий інформаційний вкид зі звинуваченням в обстрілі саме ЗСУ.
Нагадаємо, що російські окупанти вдалися до ракетного обстрілу по Одесі. Наразі відомо про п'ятьох загиблих, є багато постраждалих.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram