Війська РФ на Донбасі приводили до вищого ступеня готовності, - розвідка

Російсько-окупаційні війська на Донбасі нарощують заходи з підвищення готовності, зокрема, шляхом проведення зборів. Також, протягом чотирьох днів бойовики тренувалися приводити підрозділи у вищий ступінь бойової готовності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

"З 6 по 10 грудня окупанти провели тренування з приведення у вищі ступені бойової готовності окремих мотострілецьких, артилерійських і танкових підрозділів з виведенням їх у визначені райони зосередження та розгортанням пунктів управління", - йдеться в повідомленні.

За інформацією розвідки, крім того, з 13 грудня окупаційні війська відновили інтенсивність заходів бойової підготовки, зокрема проведення зборів з командирами підрозділів, екіпажами бойових машин, снайперами та гранатометниками.