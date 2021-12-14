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Війська РФ на Донбасі приводили до вищого ступеня готовності, - розвідка

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Донбас, Вівторок 14 грудня 2021 13:21
Війська РФ на Донбасі приводили до вищого ступеня готовності, - розвідка Фото: війська РФ на Донбасі приводили до вищого ступеня готовності (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні війська на Донбасі нарощують заходи з підвищення готовності, зокрема, шляхом проведення зборів. Також, протягом чотирьох днів бойовики тренувалися приводити підрозділи у вищий ступінь бойової готовності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

"З 6 по 10 грудня окупанти провели тренування з приведення у вищі ступені бойової готовності окремих мотострілецьких, артилерійських і танкових підрозділів з виведенням їх у визначені райони зосередження та розгортанням пунктів управління", - йдеться в повідомленні.

За інформацією розвідки, крім того, з 13 грудня окупаційні війська відновили інтенсивність заходів бойової підготовки, зокрема проведення зборів з командирами підрозділів, екіпажами бойових машин, снайперами та гранатометниками.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики двічі обстріляли позиції наших військових. Цього разу бойовики здійснили обстріли в Луганській області та обстріляли Попасну й Катеринівку.

Додамо,ОБСЄ продовжує фіксувати порушення режиму припинення вогню на Донбасі. За ці вихідні, з 10 по 12 грудня, там зафіксували 810 порушень.

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