Війська РФ атакували "Чернігівську політехніку" та били по Ніжину "Ураганами"
Сьогодні, 14 березня російські війська обстріляли будівлю Національного університету "Чернігівська політехніка". Також ворог накрив "Ураганами" місто Ніжин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса під час відеозвернення.
"Сьогодні записую відео біля Чернігівської політехніки - ще один "військовий" об’єкт, який був розбитий сьогодні, знищений вночі ворогом", - сказав Чаус.
За його словами, ситуація в області не зазнала суттєвих змін.
"Ніжин був вночі обстріляний "Ураганами", без втрат цивільного населення (інформація уточнюється). По Чернігову також прилітало: під ранок авіа удари", - уточнив Чаус.
Він зазначив, там, де є можливість, наразі намагаються передати продукти та ліки.
"Там, де можливості немає, просимо вас потерпіти, я розумію як важко без хліба, але ми намагаємося по кожному населеному пункту знайти канали передачі всього необхідного", - наголосив Чаус.
Також він повідомив про запланований зелений коридор, зараз проводяться консультації з центральною владою, після яких буде більш детальна інформація щодо евакуації.
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