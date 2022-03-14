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Війська РФ атакували "Чернігівську політехніку" та били по Ніжину "Ураганами"

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Чернігівська область, Понеділок 14 березня 2022 09:37
Війська РФ атакували "Чернігівську політехніку" та били по Ніжину "Ураганами" Фото: війська РФ атакували "Чернігівську політехніку" та били по Ніжину "Ураганами" (t.me/suspilnechernihiv)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 14 березня російські війська обстріляли будівлю Національного університету "Чернігівська політехніка". Також ворог накрив "Ураганами" місто Ніжин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса під час відеозвернення.

"Сьогодні записую відео біля Чернігівської політехніки - ще один "військовий" об’єкт, який був розбитий сьогодні, знищений вночі ворогом", - сказав Чаус.

За його словами, ситуація в області не зазнала суттєвих змін.

"Ніжин був вночі обстріляний "Ураганами", без втрат цивільного населення (інформація уточнюється). По Чернігову також прилітало: під ранок авіа удари", - уточнив Чаус.

Він зазначив, там, де є можливість, наразі намагаються передати продукти та ліки.

"Там, де можливості немає, просимо вас потерпіти, я розумію як важко без хліба, але ми намагаємося по кожному населеному пункту знайти канали передачі всього необхідного", - наголосив Чаус.

Також він повідомив про запланований зелений коридор, зараз проводяться консультації з центральною владою, після яких буде більш детальна інформація щодо евакуації.

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