Зранку літаки армії РФ здійснили вже 30 бойових вильотів над Харковом та областю
Вранці неділі, 1 травня, авіація російської армії здійснила близько 30 бойових вильотів. На Харківському напрямку ворог постійно обстрілює ЗСУ по всій лінії зіткнення, тож мешканців регіону просять залишатися у бомбосховищах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в ефірі телемарафону єдиних новин члена комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського.
"На Харківському напрямку ворог наші збройні сили постійно обстрілює по всій лінії зіткнення. Зранку було зафіксовано близько 30 вильотів бойових", - констатував він..
Також, за його словами, у повітряному просторі РФ, це Білгородська, Курська область, постійно перебувають літаки командного управління, літаки-ретранслятори Іл-22, їх там близько 11 літаків постійно в повітрі.
Враховуючи постійні обстріли, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов звернувся до мешканців регіону подбати про власну безпеку, якомога ретельніше.
"У зв’язку з інтенсивними обстрілами закликаємо жителів північних та східних районів Харкова, зокрема Салтівки, без нагальної необхідності не виходити з укриття протягом дня. Навіть за відсутності повітряної тривоги. Будьте пильними, безпека - перш за все!" - написав він в своєму Telegram-каналі.
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