Війська Асада зайняли ще одне місто на південному заході Сирії

Місто Хірак було одним із опорних пунктів повстанців

Сирійські урядові війська президента Башара Асада зайняли місто Хірак на південному заході Сирії біля кордону з Йорданією. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, військові проводять наступ проти повстанців на південному заході, одному з двох опорних пунктів, що залишилися у них у Сирії, і в останні дні захопили прилеглу територію.

Раніше повідомлялося, що в Сирії в результаті авіаударів проурядових військ було вбито 46 осіб, у тому числі й дітей, на півдні країни в утримуваних повстанцями частинах провінції Дераа.

Напередодні стало відомо, що сирійська армія захопила контроль над районом Лаха в північно-західній провінції Дераа.

У захопленій зоні розташоване місто Бусра Аль-Харір, яке стало мішенню бомбардувань авіації Росії і Асада протягом кількох днів.

Нагадаємо, військові літаки Асада або Російській Федерації (РФ) розбомбили три медичних заклади на півдні Сирії.