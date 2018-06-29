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Інтерв'ю

Війська Асада зайняли ще одне місто на південному заході Сирії

НовиниНадзвичайні події    29.06.2018 - 00:25
Фото: Сирія (who.int)
Фото: Сирія (who.int)

Місто Хірак було одним із опорних пунктів повстанців

Сирійські урядові війська президента Башара Асада зайняли місто Хірак на південному заході Сирії біля кордону з Йорданією. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, військові проводять наступ проти повстанців на південному заході, одному з двох опорних пунктів, що залишилися у них у Сирії, і в останні дні захопили прилеглу територію.

Раніше повідомлялося, що в Сирії в результаті авіаударів проурядових військ було вбито 46 осіб, у тому числі й дітей, на півдні країни в утримуваних повстанцями частинах провінції Дераа.

Напередодні стало відомо, що сирійська армія захопила контроль над районом Лаха в північно-західній провінції Дераа.

У захопленій зоні розташоване місто Бусра Аль-Харір, яке стало мішенню бомбардувань авіації Росії і Асада протягом кількох днів.

Нагадаємо, військові літаки Асада або Російській Федерації (РФ) розбомбили три медичних заклади на півдні Сирії.

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Теги публікації: наступление, Башар Асад, Сирія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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