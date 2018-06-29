Войска Асада заняли еще один город на юго-западе Сирии

Город Хирак был одним из опорных пунктов повстанцев

Сирийские правительственные войска президента Башара Асада заняли город Хирак на юго-западе Сирии около границы с Иорданией. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, военные проводят наступление против повстанцев на юго-западе, одном из двух их оставшихся опорных пунктов в Сирии, и в последние дни захватили близлежащую территорию.

Ранее сообщалось, что в Сирии в результате авиаударов проправительственных войск были убиты 46 человек, в том числе и детей, на юге страны в удерживаемых повстанцами частях провинции Дераа.

Накануне стало известно, что сирийская армия захватила контроль над районом Лаха в северо-западной провинции Дераа.

Захваченная зона включает в себя город Бусра Аль-Харир, который стал мишенью бомбардировок авиации России и Асада в течение нескольких дней.

Напомним, военные самолеты Асада или Российской Федерации (РФ) разбомбили три медицинских заведения на юге Сирии.