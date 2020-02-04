ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Туреччина у Сирії обстріляла сили Асада, є загиблі військові

Новини » Надзвичайні події     04.02.2020 - 04:24
Туреччина у Сирії обстріляла сили Асада, є загиблі військові
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Повідомляється про щонайменше 13 загиблих

Унаслідок обстрілів турецькою армією сил уряду Башара Асада на півночі Сирії загинули щонайменше 13 сирійських військових. Про це передає РБК-Україна із посиланням на DW.

Зазначається, що дані про загиблих оприлюднили у Сирійському центрі моніторингу за дотримання прав людини 3 лютого.

За інформацією спостерігачів, котрі опираються на мережу інформаторів у Сирії, восьмеро військових загинули в провінції Ідліб, троє - у провінції Латакія і ще двоє - у провінції Хама.

Поранення отримали ще 20 сирійських військових. Однак в офіційному Дамаску наразі не підтвердили загибель своїх військових.

Також спостерігачі повідомили про загибель у цей день щонайменше 14-ти цивільних внаслідок авіаударів, здійснених, ймовірно, російськими літаками на півночі Сирії.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони Туреччини заявили, що в результаті обстрілу сирійськими урядовими силами в районі провінції Ідліб загинули як мінімум четверо турецьких військових, ще дев'ять отримали поранення.

Як зазначив президент Туреччини Реджеп Ердоган, у відповідь Туреччина зробила удари по 40 сирійських об'єктах, в результаті були ліквідовані 35 сирійців.

Ердоган: до турецьких кордонів наближаються більше мільйона біженців Туреччина скасувала спільні патрулі з Росією у Сирії
Новини України ТурцияБашар АсадСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся