Курди і уряд Сирії домовилися про спільне протистояння Туреччині

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Курди сподіваються, що вдасться звільнити сирійські міста, окуповані турецькою армією

Урядові війська Сирії будуть розміщені по всій довжині сирійсько-турецького кордону, щоб допомогти відбити наступ Туреччини, у рамках угоди, досягнутої між курдами і Дамаском. Про це йдеться в заяві курдської адміністрації, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з поширеною курдами заявою, розгортання військ підтримає курдські "Сирійські демократичні сили" (СДС) в протистоянні "агресії і посприяє звільненню районів, куди увійшла турецька армія і найманці".

Крім того, наголошується, що це також дасть змогу звільнити інші сирійські міста, окуповані турецькою армією, такі як Афрін.

Зазначається, що угода між курдами і сирійським урядом бла укладена після несподіваного рішення минулого тижня Сполучених Штатів відвести групу своїх військ від ділянки кордону, відкриваючи шлях для вторгнення Туреччини.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що сирійська урядова армія почала наступ у північній частині країни, щоб протистояти турецькій агресії", але було невідомо, чи узгоджені ці дії з Сирійськими демократичними силами.