ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сирійська армія почала наступ на курдські території

Новини » Суспільство    13.10.2019 - 21:45
Сирійська армія почала наступ на курдські території
Фото: сирійська армія (twitter.com/bisimi)

За даними SANA, війська Башара Асада будуть "протистояти турецькій агресії"

Сирійська урядова армія почала наступ в північній частині країни. Про це повідомляє державне агентство SANA з посиланням на свого кореспондента.

Повідомляється, що "частини рушили на північ, щоб протистояти турецькій агресії".

При цьому інформації про те, погодили чи урядові війська свої дії з курдськими "Демократичними силами", поки немає. За даними телеканалу Al Mayadeen, який посилається на джерела серед курдів, армія Башара Асада просувається без опору: солдати без бою пройшли всі блокпости і увійшли в місто Манбидж.

Джерела Al Mayadeen повідомили, що сирійська армія в найближчі 48 годин має намір зайняти контрольовані курдами міста Манбидж і Кобани.

Представників курдської Демократичної прогресивної партії Ахмед Сулейман повідомив Reuters, що представники курдських "Сирійських демократичних сил" і офіційної влади Сирії провели переговори на російській військовій базі Хмеймим в провінції Латакія, метою яких було угода у зв'язку з турецькою операцією на північному сході країни.

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина оголосила про початок військової операції на півночі Сирії проти збройних формувань курдів з метою "створення безпечної зони". Станом на 11 жовтня турецька сторона офіційно підтвердила загибель одного військового.

Турецькі військовослужбовці в ході військової операції захопили прикордонний населений пункт Сулук в північно-східній частині Сирії. Повідомлялося, що війська Туреччини проводять рейди по виявленню залишків курдів.

Операція Туреччини в Сирії призведе до посилення ІДІЛ, - Меркель Трамп наказав вивести всіх американських військових з півночі Сирії
Новини України Сирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся