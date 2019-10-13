Сирійська армія почала наступ на курдські території

Фото: сирійська армія (twitter.com/bisimi)

За даними SANA, війська Башара Асада будуть "протистояти турецькій агресії"

Сирійська урядова армія почала наступ в північній частині країни. Про це повідомляє державне агентство SANA з посиланням на свого кореспондента.

Повідомляється, що "частини рушили на північ, щоб протистояти турецькій агресії".

При цьому інформації про те, погодили чи урядові війська свої дії з курдськими "Демократичними силами", поки немає. За даними телеканалу Al Mayadeen, який посилається на джерела серед курдів, армія Башара Асада просувається без опору: солдати без бою пройшли всі блокпости і увійшли в місто Манбидж.

Джерела Al Mayadeen повідомили, що сирійська армія в найближчі 48 годин має намір зайняти контрольовані курдами міста Манбидж і Кобани.

Представників курдської Демократичної прогресивної партії Ахмед Сулейман повідомив Reuters, що представники курдських "Сирійських демократичних сил" і офіційної влади Сирії провели переговори на російській військовій базі Хмеймим в провінції Латакія, метою яких було угода у зв'язку з турецькою операцією на північному сході країни.

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина оголосила про початок військової операції на півночі Сирії проти збройних формувань курдів з метою "створення безпечної зони". Станом на 11 жовтня турецька сторона офіційно підтвердила загибель одного військового.

Турецькі військовослужбовці в ході військової операції захопили прикордонний населений пункт Сулук в північно-східній частині Сирії. Повідомлялося, що війська Туреччини проводять рейди по виявленню залишків курдів.