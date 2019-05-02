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У Сирії в результаті авіаударів РФ загинули цивільні

Новини » Надзвичайні події    02.05.2019 - 21:33
У Сирії в результаті авіаударів РФ загинули цивільні
Фото: війна в Сирії (rfsmediaoffice.com)

Щонайменше 5 людей стали жертвами авіаударів у провінції Ідліб

У північно-західній частині Сирії в ніч на 2 травня російські та урядові війська Асада завдали ударів по демілітаризованій зоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник цивільної оборони Ідліб і організації медичної допомоги США Хаула Савах розповів, що військові напади російської та урядової армії змусили тисячі мирних жителів втекти в табори на північ уздовж турецького кордону, а також завдали шкоди 4 медичним установам.

"Медичні установи евакуюються, залишаючи найбільш вразливих без доступу до медичної допомоги. Ми знаходимося на межі гуманітарної катастрофи", - заявив Салах.

В той же час Anadolu Agency повідомило, що жертвами обстрілу стали щонайменше 5 осіб, які загинули в районі селища Кансафра і села Бсекла в провінції Ідліб. Серед жертв присутні діти і жінки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що войска Асада застосували бочкові бомби в Ідлібі, є загиблі. Урядові сили застосували бочкові бомби під час обстрілу сирійській провінції Ідліб. В результаті обстрілу загинули щонайменше 2 людини, ще троє отримали поранення.

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