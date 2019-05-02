У Сирії в результаті авіаударів РФ загинули цивільні

Фото: війна в Сирії (rfsmediaoffice.com)

Щонайменше 5 людей стали жертвами авіаударів у провінції Ідліб

У північно-західній частині Сирії в ніч на 2 травня російські та урядові війська Асада завдали ударів по демілітаризованій зоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник цивільної оборони Ідліб і організації медичної допомоги США Хаула Савах розповів, що військові напади російської та урядової армії змусили тисячі мирних жителів втекти в табори на північ уздовж турецького кордону, а також завдали шкоди 4 медичним установам.

" Медичні установи евакуюються, залишаючи найбільш вразливих без доступу до медичної допомоги. Ми знаходимося на межі гуманітарної катастрофи", - заявив Салах.

В той же час Anadolu Agency повідомило, що жертвами обстрілу стали щонайменше 5 осіб, які загинули в районі селища Кансафра і села Бсекла в провінції Ідліб. Серед жертв присутні діти і жінки.