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Війська Асада влаштували нальоти в Сирії, порушуючи російсько-турецьку угоду

Новини » Надзвичайні події    09.11.2018 - 15:35
Ілюстративне фото (rfsmediaoffice.com)
Ілюстративне фото (rfsmediaoffice.com)

Армія та союзні сили напали на повстанців біля села Хальфайя уночі, захопивши деякі позиції

Сирійські урядові сили зіткнулися з повстанцями в провінції Хама в п'ятницю, 9 листопада. Солдати вбивали повстанців у нальоті в Хамі "у відповідь на їхні обстріли військових позицій важкими кулеметами", повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Армія та союзні сили напали на повстанців біля села Хальфайя уночі, захопивши деякі позиції, повідомляє британська група спостерігачів, наголошуючи, що ці дії порушують російсько-турецьку угоду про створення демілітаризованої зони у регіоні. 

"Сирійське державне інформаційне агентство SANA заявило, що солдати вбивали повстанців у нальоті в Хамі "у відповідь на їхні обстріли військових позицій важкими кулеметами", - передає Reuters.

Принаймні 22 члени угруповання Джайш-аль-Ізза загинули у ході нападів та ще десятки були поранені. Це найбільші втрати бійців на північному заході протягом багатьох місяців.

Обсерваторія заявила, що неясно, чи були вбиті проурядові бійці.

Нагадаємо, раніше у Сирії заявили про загибель 15 цивільних від авіаудару коаліції.

Також представники курдсько-арабського об'єднання "Демократичні сили Сирії" (SDF) заявляли, що припиняють військову кампанію проти терористичного угрупування "Ісламська держава" через нові обстріли курдських позицій з боку Туреччини.

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