Войска Асада устроили налеты в Сирии, нарушая российско-турецкое соглашение

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Армия и союзные силы напали на повстанцев возле села Хальфайя ночью, захватив некоторые позиции

Сирийские правительственные силы столкнулись с повстанцами в провинции Хама в пятницу, 9 ноября. Солдаты убивали повстанцев в налете в Хаме "в ответ на их обстрелы военных позиций тяжелыми пулеметами", сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Армия и союзные силы напали на повстанцев возле села Хальфайя ночью, захватив некоторые позиции, сообщает британская группа наблюдателей, подчеркивая, что эти действия нарушают российско-турецкое соглашение о создании демилитаризованной зоны в регионе.

"Сирийское государственное информационное агентство SANA заявило, что солдаты убивали повстанцев в налете в Хаме "в ответ на их обстрелы военных позиций тяжелыми пулеметами", - передает Reuters.

По крайней Мере 22 члена группировки Джайш-аль-Изза погибли в ходе нападений и еще десятки были ранены. Это крупнейшие потери бойцов на северо-западе в течение многих месяцев.

Обсерватория заявила, что неясно, были убиты проправительственные бойцы.

Напомним, ранее в Сирии заявили о гибели 15 гражданских от авиаудара коалиции.

Также представители курдсько-арабского об'единения "Демократические силы Сирии" (SDF) заявляли, что прекращают военную кампанию против террористической группировки "Исламское государство" из-за новых обстрелов курдских позиций со стороны Турции.