Війська Асада атакували Ідліб, є загиблі

Військові сили режиму Башара Асада здійснили атаку в зоні деескалації в сирійській провінції Ідліб, в результаті чого загинули цивільні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Як повідомили джерела в Управлінні цивільної оборони Ідліба, сили Асада здійснювали інтенсивні наземні та повітряні удари по населеним пунктам провінції.

Зазначається, що в результаті обстрілів загинули щонайменше 7 осіб. Всі загиблі були цивільними.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у північно-західній частині Сирії в ніч на 2 травня російські та урядові війська Асада завдали ударів по демілітаризованій зоні в провінції Ідліб. В результаті авіаударів загинули 5 мирних жителів та були пошкоджені 4 медичні установи.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що війска Асада застосували бочкові бомби в Ідлібі. Урядові сили застосували бочкові бомби під час обстрілу сирійській провінції Ідліб. В результаті обстрілу загинули щонайменше 2 людини, ще троє отримали поранення.

Додамо, в результаті вибуху в сирійському місті Ракка загинули щонайменше 13 осіб. Від вибуху загинули чотири бійці Сирійських демократичних сил, підтримуваних Сполученими Штатами, і четверо мирних жителів.