Через війну на Донбасі постраждали майже півмільйона дітей, - ЮНІСЕФ

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172 дитини були поранені або вбиті

На Донбасі 430 тис. дітей продовжують стикатися з серйозними ризиками для їх фізичного здоров'я та психологічного благополуччя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

У заяві наголошується, що неприпустимо, щоб діти в східній Україні продовжували ходити до школи з кульовими отворами і бомбосховищами, і жити в кварталах, які періодично піддаються обстрілу і завалені наземними мінами.

"Політичне рішення давно назріло. Ми закликаємо всі сторони конфлікту припинити бойові дії на сході України", - йдеться в повідомленні.

В ООН відзначають, що 172 дитини були поранені або вбиті з початку війни на Донбасі.

"Тільки в цьому році було зареєстровано 36 нападів на школи, в тому числі одна школа була пошкоджена 15 разів. З початку конфлікту було пошкоджено або зруйновано понад 750 навчальних закладів", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в наступному році уряд Німеччини виділить 850 млн євро на гуманітарні проекти міжнародної благодійної організації ADRA в Україні для допомоги цивільним жителям Донбасу.

РБК-Україна писало, що на тимчасово непідконтрольної українському уряду території Луганської області в результаті вибуху гранати постраждали діти.