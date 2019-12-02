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На Донбасі зберігається режим "тиші"

Новини » Суспільство     02.12.2019 - 18:16
На Донбасі зберігається режим "тиші"
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військовослужбовців не зафіксовано

З початку поточної доби, 2 грудня, у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики не вчинили жодного обстрілу по українських позиціях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, на Донбасі збройні формування Росії вогневої активності не виявляли.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 грудня збройні формування Російської Федерації і її бойовики сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого загинули двоє військовослужбовців. Обстріл велися з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Крім того, за інформацією розвідки ООС, з 22 по 28 листопада було ліквідовано десять бойовиків, ще 15 осіб складають санітарні втрати окупантів.

Додамо, що в Попаснянському районі Луганської області фахівці припинили розмінування територій від вибухонебезпечних предметів, що почалися у вересні 2019 року. Відзначається, що розмінування територій триватиме з березня наступного року.

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