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Війну ми закінчимо лише за однієї умови, - Подоляк

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Київ, Неділя 13 березня 2022 12:01
Війну ми закінчимо лише за однієї умови, - Подоляк Фото: Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що завершення війни проти України можливе за однієї умови. Зокрема, коли всі російські війська повністю підуть з території України, звільняючи міста і села.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню "Настоящее время".

"Ми Закінчимо війну тільки за однієї умови - що всі війська Російської Федерації повністю йдуть з території України, звільняючи всі населені пункти", - заявив він.

При цьому він додав, що війна з Україною є дуже кризовою для Росії.

"Очевидно, що якщо все в такому режимі - як зараз, - позиційна війна, плюс найпотужніший санкційний тиск - триватиме, то Росія матиме надзвичайно важке становище. Не тільки репутаційно і фінансово, а й в історичному розрізі матиме вкрай важку ситуацію", - заявив радник глави ОП.

Раніше Подоляк заявив, що Росія використовує примітивні технології щодо переговорів України і РФ.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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