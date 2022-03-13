ru ua
Нд, 13 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Подоляк про переговори: Росія хоче бути ньюзмейкером

Новость на русском →
Київ, Неділя 13 березня 2022 10:56
Подоляк про переговори: Росія хоче бути ньюзмейкером Фото: Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія використовує примітивні технології щодо переговорів України і РФ про припинення війни. Зокрема, російські чиновники, які не мають відношення до процесу, дають коментарі про переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню "Настоящее время".

"На жаль, РФ дуже часто використовує найпримітивніші технології – в даному випадку технологію, коли сторонні високопоставлені особи, які до самого процесу обговорення не мають ніякого відношення, але чомусь хочуть обов'язково бути ньюсмейкерами по даному процесу, виходять і в публічному просторі дають якісь дивні коментарі, таким чином істотно обтяжуючи і сам переговорний процес, і його перебіг і накладаючи певний відбиток на суспільне сприйняття", - заявив Подоляк.

За його словами, частина російських чиновників намагаються не тільки закинути не обговорювані питання щодо війни, а й дискредитувати саму ідею переговорів.

"Ці люди на 90% - високопоставлені чиновники РФ. Вони не зовсім розуміють, що таке переговори. Вони в якомусь трохи інфантильному світлі це собі уявляли і вважали, що вони виконують якусь незвичайну місію, намагаючись закинути не обговорювані питання і дискредитувати саму ідею переговорів. Але все це вже, можна сказати, в минулому, зараз всі сторони поводяться максимально коректно, в тому числі і в публічному просторі", - додав він.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Ірина Подоляк
NEWS
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
DAILY
Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді