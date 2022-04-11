У війні в Україні беруть участь убивці мирного населення в Сирії, - РНБО

ЗСУ під час штурму окупованих населених пунктів у Донецькій області знищили частину батальйонно-тактичної групи російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Повідомляється, що йдеться про військовослужбовців 1-ї батальйонно-тактичної групи 70-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного військового округу. Зокрема, вони відзначилися масовими вбивствами мирного населення в Сирії.

"У складі знищеного підрозділу було чимало учасників масових убивств мирного населення Сирії. Як з'ясувалося, досвід війни з беззахисними людьми не допоміг росіянам під час зустрічі з нашими вояками", - повідомляє Командування ССО ЗСУ.

Також знищені росіяни причетні до масових вбивств в Сирії

Окрім того, зазначається, що Росія продовжує звозити до України вбивць мирного населення, терористів, мародерів зі всього Кавказу.

У війні в Україні беруть участь убивці мирного населення в Сирії (t.me/CenterCounteringDisinformation)