ru ua
Пн, 11 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В войне в Украине принимают участие убийцы мирного населения в Сирии, - СНБО

Новина українською →
Понедельник 11 апреля 2022 16:24
В войне в Украине принимают участие убийцы мирного населения в Сирии, - СНБО Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

ВСУ во время штурма оккупированных населенных пунктов в Донецкой области уничтожили часть батальонно-тактической группы российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Сообщается, что речь идет о военнослужащих 1-й батальйонно-тактической группы 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии южного военного округа. В частности, они отметились массовыми убийствами мирного населения в Сирии.

"В составе уничтоженного подразделения было немало участников массовых убийств мирного населения Сирии. Как выяснилось, опыт войны с беззащитными людьми не помог россиянам во время встречи с нашими воинами", - сообщает Командование ССО ВСУ.

Также уничтоженные россияне причастны к массовым убийствам в Сирии

Кроме того, отмечается, что Россия продолжает свозить в Украину убийц мирного населения, террористов, мародеров со всего Кавказа.

В войне в Украине принимают участие убийцы мирного населения в Сирии, - СНБО

В войне в Украине принимают участие убийцы мирного населения в Сирии (Фото t.me/CenterCounteringDisinformation)

Ранее мы сообщали, что разведка опубликовала данные оккупантов, которые совершали геноцид в Бородянке.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 47-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война в Украине Вторжение России в Украину
NEWS
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Под знаком Украины. Сможет ли Макрон снова победить Ле Пен на выборах во Франции
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Под знаком Украины. Сможет ли Макрон снова победить Ле Пен на выборах во Франции