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Війна закінчиться, коли переможе Україна, - Зеленський

Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю грецькому виданню EPT News заявив, що війна проти Росії закінчиться, коли переможе Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про те, коли закінчитися війна, і що може стати перемогою для України. За його словами, коли буде перемога, її відчує кожен, і світ побачить кожен.

Також прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров зазначав, що війна обов'язково закінчиться переговорами. Але ось яка зі сторін буде в кращій позиції-це вже вирішують наші військові і ми їм довіряємо.

Нагадаємо, що заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Україна може перемогти і переможе у війні. Саме для цього США намагаються якомога швидше надати необхідне озброєння.

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Вторгнення Росії до УкраїниВолодимир Зеленський