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Війна в Україні може затягнутися на 10 років, - CNBC

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Україна, Вівторок 14 червня 2022 18:53
Війна в Україні може затягнутися на 10 років, - CNBC Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міжнародні дослідники вважають, що війна в Україні може перетворитися на заморожений конфлікт з Російською Федерацією, який буде тривати більше десяти років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Аналітики вважають, що захоплення росіянами Сєвєродонецька виглядає все більш вірогідним. У разі окупації міста разом з Лисичанськом окупанти отримають повний контроль над Луганською областю. Якщо росіяни досягнуть успіху на цьому напрямку, вони, ймовірно, перемістять увагу на Донецький регіон, близько половини якого вже окуповано.

Директор зі стратегії, технологій та контролю над озброєннями в Міжнародному інституті стратегічних досліджень Вільям Альберке вважає, що є ймовірність того, що російська лінія оборони десь впаде. Тоді окупантам доведеться стягувати війська з Сєвєродонецького фронту і направляти їх на північ, до Харкова чи Херсона.

Альберке висловив побоювання, що якщо Україна не зможе зруйнувати частину російської лінії, почне відштовхувати їхню армію, це змусить країну-агресора ще більше зменшити її територіальні амбіції. Тоді може виникнути "напівпостійний заморожений конфлікт, який триває десятиліття чи більше".

Нагадаємо, Сєвєродонецьк і Лисичанськ - останні місті, яке утримують українські військові в Луганській області. Голова ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти зруйнували всі мости, якими можна було дістатися до Сєвєррдонецька.

Раніше повідомлялося, що російські війська відтіснили Збройні сили з центру Сєвєродонецька.

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