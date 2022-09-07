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У НАТО заявили про вплив санкцій на військові можливості Росії

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Середа 07 вересня 2022 17:39
У НАТО заявили про вплив санкцій на військові можливості Росії Фото: у НАТО заявили про вплив санкцій на військові можливості Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Антиросійські санкції вже вплинули на військові можливості країни-агресора і цей вплив, ймовірно, буде посилюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву неназваного високопоставленого чиновника НАТО, яку наводить журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Західні санкції проти Росії "вкусили" її військові можливості, і це, ймовірно, буде мати "ефект сніжної грудки" в майбутньому", - заявив чиновник Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія зіткнулася з дефіцитом високотехнологічних чіпів іноземного виробництва, на які вона роками покладалася при виробництві зброї.

Також ми писали, що Росія купує мільйони артилерійських снарядів і ракет у Північній Кореї на тлі дефіциту озброєння.

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