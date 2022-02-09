Війна в Україні буде "божевіллям", - Папа Римський Франциск
Папа Римський Франциск заявив, що війна в Україні стане "божевіллям". Він висловив сподівання, що напруженість у відносинах між Києвом та Москвою буде подолана шляхом багатостороннього діалогу, зокрема, завдяки нормандському формату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
З відповідною заявою він виступив сьогодні, 9 лютого на загальній аудієнції в Ватикані.
"Давайте й надалі молити Бога про мир, щоб через серйозний діалог можна було подолати напруженість та загрозу війни і щоб переговори в нормандському форматі сприяли досягненню цієї мети. І давайте не забуватимемо, війна - це безумство" - сказав понтифік.
Нагадаємо, раніше Папа Римський закликав не допустити, аби в Україні поширювалися "метастази" конфлікту.
Додамо, в МЗС України оцінили загрозу нового вторгнення Росії в Україну, там заявили, що ситуація біля кордонів країни не змінилась.
При цьому у Міноборони запевняють, що можливість значної ескалації з боку Росії продовжує оцінюватися як низька.