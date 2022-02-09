Папа Римський Франциск заявив, що війна в Україні стане "божевіллям". Він висловив сподівання, що напруженість у відносинах між Києвом та Москвою буде подолана шляхом багатостороннього діалогу, зокрема, завдяки нормандському формату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.