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Війна в Україні буде "божевіллям", - Папа Римський Франциск

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Ватикан, Середа 09 лютого 2022 12:40
Війна в Україні буде "божевіллям", - Папа Римський Франциск Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Папа Римський Франциск заявив, що війна в Україні стане "божевіллям". Він висловив сподівання, що напруженість у відносинах між Києвом та Москвою буде подолана шляхом багатостороннього діалогу, зокрема, завдяки нормандському формату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

З відповідною заявою він виступив сьогодні, 9 лютого на загальній аудієнції в Ватикані.

"Давайте й надалі молити Бога про мир, щоб через серйозний діалог можна було подолати напруженість та загрозу війни і щоб переговори в нормандському форматі сприяли досягненню цієї мети. І давайте не забуватимемо, війна - це безумство" - сказав понтифік.

Нагадаємо, раніше Папа Римський закликав не допустити, аби в Україні поширювалися "метастази" конфлікту.

Додамо, в МЗС України оцінили загрозу нового вторгнення Росії в Україну, там заявили, що ситуація біля кордонів країни не змінилась.

При цьому у Міноборони запевняють, що можливість значної ескалації з боку Росії продовжує оцінюватися як низька.

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