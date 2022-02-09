ru ua
Ср, 09 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Война в Украине будет "безумием", - Папа Римский Франциск

Новина українською →
Ватикан, Среда 09 февраля 2022 12:40
Война в Украине будет "безумием", - Папа Римский Франциск Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Папа Римский Франциск заявил, что война в Украине станет "безумием". Он выразил надежду, что напряженность в отношениях между Киевом и Москвой будет преодолена путем многостороннего диалога, в частности, благодаря нормандскому формату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

С соответствующим заявлением он выступил сегодня, 9 февраля на общей аудиенции в Ватикане.

"Давайте и далее молить Бога о мире, чтобы через серьезный диалог можно было преодолеть напряженность и угрозу войны и чтобы переговоры в нормандском формате способствовали достижению этой цели. И давайте не будем забывать, война - это безумие" - сказал понтифик.

Напомним, ранее Папа Римский призвал не допустить, чтобы в Украине распространялись "метастазы" конфликта.

Добавим, в МИД Украины оценили угрозу нового вторжения России в Украину, там заявили, что ситуация у границ страны не изменилась.

При этом в Минобороны уверяют, что возможность значительной эскалации со стороны России продолжает оцениваться как низкая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Папа римский Вторжение России в Украину
NEWS
За бустрену дозу можно будет получить 500 гривен: когда начнутся выплаты
За бустрену дозу можно будет получить 500 гривен: когда начнутся выплаты
DAILY
Владимир Паниотто: Россияне считают украинцев предателями, разрушившими "великую страну"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Владимир Паниотто: Россияне считают украинцев предателями, разрушившими "великую страну"