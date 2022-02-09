Война в Украине будет "безумием", - Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск заявил, что война в Украине станет "безумием". Он выразил надежду, что напряженность в отношениях между Киевом и Москвой будет преодолена путем многостороннего диалога, в частности, благодаря нормандскому формату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Давайте и далее молить Бога о мире, чтобы через серьезный диалог можно было преодолеть напряженность и угрозу войны и чтобы переговоры в нормандском формате способствовали достижению этой цели. И давайте не будем забывать, война - это безумие" - сказал понтифик.

С соответствующим заявлением он выступил сегодня, 9 февраля на общей аудиенции в Ватикане.

Напомним, ранее Папа Римский призвал не допустить, чтобы в Украине распространялись "метастазы" конфликта.

Добавим, в МИД Украины оценили угрозу нового вторжения России в Украину, там заявили, что ситуация у границ страны не изменилась.

При этом в Минобороны уверяют, что возможность значительной эскалации со стороны России продолжает оцениваться как низкая.