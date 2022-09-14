Шостий транш. Боррель запропонує ЄС надати нове фінансування на військову допомогу Україні
Державам-членам Європейського Союзу невдовзі буде запропоновано надати нове фінансування на постачання озброєнь Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Le Figaro, яке оприлюднило заяву глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.
"Найближчим часом я запропоную виділити шостий транш з Європейського фонду миру для продовження військової допомоги Україні", - сказав він.
За словами Борреля, країни ЄС вже виділили 2,5 млрд євро із цієї кредитної лінії у вигляді 5 траншів по 500 млн євро.
"Російська армія відступає. Нині не час здаватися. Ми маємо продовжувати нашу військову допомогу та подвоїти наші зусилля", - наголосив дипломат.
Він нагадав, що Європейський фонд миру є міжурядовим фондом, створеним державами-членами та не підлягає парламентському контролю.
"Це не фінансування з європейського бюджету", - додав Боррель.
Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет оборонної допомоги для України. Інформація щодо нього з'явиться найближчими днями.
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