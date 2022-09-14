Шостий транш. Боррель запропонує ЄС надати нове фінансування на військову допомогу Україні

Державам-членам Європейського Союзу невдовзі буде запропоновано надати нове фінансування на постачання озброєнь Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Le Figaro , яке оприлюднило заяву глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Найближчим часом я запропоную виділити шостий транш з Європейського фонду миру для продовження військової допомоги Україні", - сказав він.

За словами Борреля, країни ЄС вже виділили 2,5 млрд євро із цієї кредитної лінії у вигляді 5 траншів по 500 млн євро.

"Російська армія відступає. Нині не час здаватися. Ми маємо продовжувати нашу військову допомогу та подвоїти наші зусилля", - наголосив дипломат.

Він нагадав, що Європейський фонд миру є міжурядовим фондом, створеним державами-членами та не підлягає парламентському контролю.

"Це не фінансування з європейського бюджету", - додав Боррель.